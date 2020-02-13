Genç oyuncu Yüsra Geyik, trafikte saldırıya uğradı
Genç oyuncu Yüsra Geyik, araç kullanırken aracına kaskla saldıran ve kendisine küfürler savuran motosiklet sürücüsünü kayda alarak savcılığa şikayet etti. Savcılık, saldırganın 7 yıl hapsini talep etti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde yıllardır Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, trafikte saldırıya uğradı. O anları telefonuyla kayda alan oyuncu, şikayette bulundu.
KASKIYLA CAMA VE AYNAYA VURDU
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Yüsra Geyik, İstanbul Edirnekapı'da aracıyla seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Bilal Kömüşlü ile yol verme yüzünden tartıştı. Kömüşlü, motorunu aracın önüne kırıp küfürler savurdu, ardından kaskıyla Geyik'in aracının camına ve sol aynasına vurmaya başladı.
7 YIL HAPSİ İSTENDİ
O anları telefonuyla videoya kaydeden genç oyuncu, ardından savcılığa teslim edip şikayetçi oldu. Oyuncu, şahısla uzlaşmayı kabul etmeyip cezasını çekmesini talep etti. Savcılık, inceleme sonrası Kömüşlü'nün 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 7 yıl 4 ay hapsini talep etti.
Haber Videosu: Genç oyuncu Yüsra Geyik, trafikte saldırıya uğradı
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motosikletli haklıdır kesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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HÜSNÜYÜ BULUN BANACevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Acaba araba ile adamı köşeye mi sıkıştırdı trafikte çok oluyor motosikletlilerin neler çektiğini iyi biliyorum , burda bu ünlüdür diye olayın içini bilmeden yüzde yüz kadın haklıdır demek olmazCevap Yaz 14 13 Yayından Kaldır
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MOTORCULARIN DA NELER ÇEKTİRDİĞİNİ DE BİLİYORUZ AYRICA HİÇ NORMAL KULLANMIYOR BİR ÇOĞU2 Yayından Kaldır
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Acabah haklı veya haksız olunca arabaların camlarını aynalarını mı kırmak gerekiyor. . Eğer öyleyse bunu yapan motorcuların üzerinden geçmek nevsi müdafa olmazmı. . !6 Yayından Kaldır
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Acaba kelimesi fazla olur. . . Suç işlenmiş ve cezası verilmiş. Eğer adamda ufak bir haklılık payı da olsa kendini savunması için bir boşluk bırakılırdı.3 Yayından Kaldır
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YOLDA başörtülüye vuran serbest ama araç ile hakaret, tehdit ve mala zarar verme varsa 7 yıl 4 ay hapis isterler. ADALET nerde?Cevap Yaz 22 8 Yayından Kaldır
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helal sana kardeşim. . .5 5 Yayından Kaldır
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hamile kadının arabasını sıkıştırıp silah çeken adamlara da 7 yıl hapis isteseydi ya o savcılıkCevap Yaz 28 3 Yayından Kaldır
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istemedi demi abi sen 10. sınıf vatandaşsında ondan ben 6. sınıfım oda 1. sınıf niye ayırıyorlar yargı neye göre yargı bıktıkyaaaaaaaaa1 Yayından Kaldır