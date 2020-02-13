: Genç oyuncu Yüsra Geyik, trafikte saldırıya uğradı

13.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:30

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde yıllardır Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, trafikte saldırıya uğradı. O anları telefonuyla kayda alan oyuncu, şikayette bulundu.

KASKIYLA CAMA VE AYNAYA VURDU

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Yüsra Geyik, İstanbul Edirnekapı'da aracıyla seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Bilal Kömüşlü ile yol verme yüzünden tartıştı. Kömüşlü, motorunu aracın önüne kırıp küfürler savurdu, ardından kaskıyla Geyik'in aracının camına ve sol aynasına vurmaya başladı.

7 YIL HAPSİ İSTENDİ

O anları telefonuyla videoya kaydeden genç oyuncu, ardından savcılığa teslim edip şikayetçi oldu. Oyuncu, şahısla uzlaşmayı kabul etmeyip cezasını çekmesini talep etti. Savcılık, inceleme sonrası Kömüşlü'nün 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 7 yıl 4 ay hapsini talep etti.

Kaynak: Diğer

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