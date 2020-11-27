Yürüyüş yapanlar sahil kenarında insan cesedi buldu
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Yürüyüş yapanlar sahil kenarında insan cesedi buldu

27.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:06

Yürüyüş yapanlar sahil kenarında insan cesedi buldu Yürüyüş yapan vatandaşlar şoke oldu ne yapacağını şaşırdı Bodrum'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarından insan cesedi ile karşılaştı.

Yürüyüş yapanlar sahil kenarında insan cesedi buldu

Yürüyüş yapan vatandaşlar şoke oldu ne yapacağını şaşırdı

MUĞLA - Bodrum'da sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kenarından insan cesedi ile karşılaştı. Ne yapacaklarını şaşıran vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. 66 yaşındaki Raffi Haykkavafyan isimli vatandaşa ait olan ceset ölüm nedeni belirlenmesi için Muğla Adli Tıp'a gönderildi.

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Kumbahçe Mahallesi İçmeler mevkiinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar bir kişinin hareketsiz bir halde yerde yattığını gördü. Yanına yaklaşan vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde cesedin 66 yaşındaki Raffi Haykkavafyan isimli şahsa ait olduğunu belirledi. Polis ve Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'ne ait araçla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İçmeler bölgesinde eşi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Haykkavafyan'ın sabah yürüyüş evden çıktığı ve daha sonra sahilde yürüyüş yaptığı öğrenildi.

Yürüyüş yapanlar sahil kenarında insan cesedi buldu
Yürüyüş yapanlar sahil kenarında insan cesedi buldu
Yürüyüş yapanlar sahil kenarında insan cesedi buldu
Yürüyüş yapanlar sahil kenarında insan cesedi buldu
Yürüyüş yapanlar sahil kenarında insan cesedi buldu
Yürüyüş yapanlar sahil kenarında insan cesedi buldu
Yürüyüş yapanlar sahil kenarında insan cesedi buldu
Yürüyüş yapanlar sahil kenarında insan cesedi buldu
Yürüyüş yapanlar sahil kenarında insan cesedi buldu
Yürüyüş yapanlar sahil kenarında insan cesedi buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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