Yürüyen merdivende genç kızın eteğinin altından fotoğraf çekti, anında yakayı ele verdi - Haberler
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Yürüyen merdivende genç kızın eteğinin altından fotoğraf çekti, anında yakayı ele verdi

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Yürüyen merdivende ilerleyen genç kızın eteğinin altından fotoğraf çeken şahıs, hemen arkasındaki başka birinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

Uzak Doğu ülkesinde meydana gelen olay, sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra tepkilere neden oldu. AVM'de yürüyen merdivene binen genç kız, yolunda ilerlediği sırada arkasından yaklaşan bir şahıs, kızın etek altı fotoğrafını çekti.

ARKASINDAKİ KİŞİ FARK ETTİ

Kızın arkasındaki kişi ise durumu fark ederek hemen olaya müdahil oldu. İkili arasında itiş kakışma yaşanırken, genç kızın tüm olanlardan habersizce gençleri seyrettikleri görüldü.

TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları, genç kızın fotoğraflarını çeken şahsa tepki gösterirken, bu tür kişilerin dünyanın neresinde olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği dile getirildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Uzak Doğu, Tiktok, Taciz, Cinsellik, Dünya, Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet AKGÜL:

kadına tepki yok dimi, açmış her yerini.

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