YALOVA (Habermetre) - YÜRÜYEN KÖŞK YÜRÜYEN YALOVA YÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yalova Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği ' Yürüyen Köşk Yürüyen Yalova' isimli yürüyüş programı 3 Kasım Çarşamba günü Saat: 09: 00'da yapılacak. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı çerçevesinde düzenlenecek olan yürüyüş İDO Terminalinden başlayacak olan program devamında Doğu Sahil Bandın güzergahında devam edip Yürüyen Köşk'te son bulacak.

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