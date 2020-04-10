Yürürken veya Koşarken Koronavirüs Bulaşabilir
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Yürürken veya Koşarken Koronavirüs Bulaşabilir - Haber
Eindhoven, Teknoloji

Yürürken veya Koşarken Koronavirüs Bulaşabilir

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadelede ülkeler sosyal mesafe kuralı ile virüsün yayılma hızını azaltmaya çalışıyor.

10.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:51
Yürürken veya Koşarken Koronavirüs Bulaşabilir

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadelede ülkeler sosyal mesafe kuralı ile virüsün yayılma hızını azaltmaya çalışıyor. Hükümetler, uzmanların önerileri doğrultusunda vatandaşlara en az 1 - 2 metre mesafe kuralını uygulamaları konusunda çağrıda bulunuyor. Peki, koşu, yürüyüş gibi dış aktivitelerde sosyal mesafe kuralı değişiyor mu? Bunu merak edenler için Eindhoven Teknik Üniversitesi, bir araştırma yapmış ve animasyonlu olarak açıklamış.

İnsanlarla arada belli mesafenin koyulması koronavirüs geçmemesi adına yapılabilecek önemli hareketlerin başında geliyor. Market, pazar yerleri, toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamlarda maske takmak dışında 1 - 2 metrelik mesafeyi (sosyal mesafe) korumak da önem arz ediyor. Ancak araştırmacılar, dışarıda yürüyüş veya koşu durumunda sosyal mesafenin değiştiğini keşfetti. Peki, dışarıda yürüyüş veya koşu yaparken virüs kapmamak için ne kadar mesafe koymak gerekiyor? Eindhoven Üniversitesi bunu araştırmış. İnsanların yürürken veya koşarken virüsü nasıl yaydığı videolu olarak gösteriliyor.

(1/2) #COVID19 #SocialDistancing when walking/running/#cycling nearby non-family members. Summary in @hbvl & @HLN_BE. Message: keep exercising but stay outside slipstreams. Movie below: for walking.

Research @TUeindhoven @LeuvenU @ansys #CFD #aerodynamics #COVID #CoronaCrisis pic.twitter.com/LFA7EkU5xG

— Bert Blocken (@BertBlocken) April 7, 2020

Paylaşılan videoda iki senaryo görüyoruz. Birincisi, yan yana yapılan koşu veya yürüyüş, ikincisi birinin arkasında koşmak veya yürümek. Videodan da görüleceği üzere yan yana koşmak birinin arkasında koşmaktan daha güvenli. Öksürük veya hapşırık durumunda damlacıklar yandaki kişiye değil, doğrudan arkaya gidiyor. Bu da arkadan gelen için tehlike demek. Birinin arkasından koşulması veya yürünmesi durumunda en az 3 metre mesafe bırakılması öneriliyor.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haber
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haber
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haber
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haber
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti Haber
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: 138 bin vatandaşımız koronavirüs karantinasında
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken 'buğu' yapmayan siperlik üretti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak
Lübnan'dan sürekli olarak hava ve deniz sahasını işgal eden İsrail'e tepki: Artık sessiz kalmayacağız
Lübnan'dan sürekli olarak hava ve deniz sahasını işgal eden İsrail'e tepki: Artık sessiz kalmayacağız
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Lionel Messi'den transfer iddialarına yalanlama
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Diyarbakır'da 5 köylünün şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili 5 kişi yakalandı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Karantinadan çıkmaya hazırlanan Belçika'da atık sularda koronavirüs izine rastlandı
Adana'da defalarca bıçaklanmış ağır yaralı şahıs, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi
Adana'da defalarca bıçaklanmış ağır yaralı şahıs, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için 'Geberin' diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu
Avukat Serdar Öktem, sokağa çıkanlar için "Geberin" diyen Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Dilan Çıtak Serdar Ortaç Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Lionel Messi Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Yürürken veya Koşarken Koronavirüs Bulaşabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 17:52:18. #1.14#
title