Yürüme ve konuşma engelli Nuray, Ürgüp semalarında balonla uçtu
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Yürüme ve konuşma engelli Nuray, Ürgüp semalarında balonla uçtu

23.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:06
Yürüme ve konuşma engelli Nuray, Ürgüp semalarında balonla uçtu

KARABÜK'te yürüme ve konuşma engeli bulunan ataksi hastası Nuray Taşyıldız (31), sıcak hava balonlarını görünce verdiği tepki üzerine annesinin isteğiyle balona bindirilip, Ürgüp semalarında gezdirildi.

KARABÜK'te yürüme ve konuşma engeli bulunan ataksi hastası Nuray Taşyıldız (31), sıcak hava balonlarını görünce verdiği tepki üzerine annesinin isteğiyle balona bindirilip, Ürgüp semalarında gezdirildi.

Karabük'te yaşayan ve 7 yaşında ataksi hastası olan Nuray Taşyıldız'ın annesi Necla Er, kızının televizyon izlerken sıcak hava balonu gördüğünde büyük heyecan yaşadığını fark etti. Kızının balonları yakından görmesini ve uçmasını isteyen Necla Er, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı'yı arayarak, yardım talep etti. Anne Er'in bu isteğini geri çevirmeyen Kaymakam Maraşlı, balon firmaları ile görüştükten sonra anne-kızını sıcak balon turuna katılmak için Ürgüp'e davet etti.

Bir süre balonların şişirilmesini izleyen Taşyıldız, engelliler için daha önceden balon sepetine monte edilen koltuğa oturtuldu. Nuray Taşyıldız, annesi Necla Er ile birlikte, sıcak hava balonuna binerek, bölgeyi havadan izleme imkanı buldu.Kızının yanından bir an olsun ayrılmayan anne Necla Er, "Kızım, konuşma yeteneği de olmadığı için sıcak hava balonlarını her gördüğünde büyük bir heyecan yaşar. Bu yüzden kızımın Kapadokya bölgesinde balon turu yapması için Kaymakam Mehmet Maraşlı'yı aradım. Yaklaşık 2 ay önce yaptığımız görüşmeler sonrasında bugün kızımın hayalini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kızımın hayalinin gerçekleşmesini sağlayan Kaymakam Maraşlı ve tüm ilgililere teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Mehmet Maraşlı ise, "İki ay önce ataksi hastası kardeşimizin annesi Necla Hanım, kızının balon görünce yaşadığı heyecanı anlattı ve bizden talep de bulundu. Ben de sıcak balon işletmeleri ile görüştüm. Bir şirketimiz ricamızı kırmadı. Ailemizi arayıp ilçemize davet ettik. Engelli bir kızımızın hayalini gerçekleştirmek bizi çok sevindirdi" diye konuştu.

 


Yürüme ve konuşma engelli Nuray, Ürgüp semalarında balonla uçtu
Yürüme ve konuşma engelli Nuray, Ürgüp semalarında balonla uçtu
Yürüme ve konuşma engelli Nuray, Ürgüp semalarında balonla uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

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