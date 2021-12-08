Yurttaki satırlı cinayetin şüphelisi, kontrollerini 4 aydır yaptırmamış

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney (38) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) cenazesi, babası Halil Tuğrul tarafından morgdan alındı. İhsan Güney'in şizoaffektif bozukluk ( Şizofreni ve duygudurum bozukluğu) tanısı olduğu, aylık kontrollerini 4 aydır yaptırmadığı kaydedildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan, Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana geldi. Yurdun aşçısı İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Olayı gören öğrencilerden biri yemekhanenin kapısını kapatıp kilitledikten sonra polisi aradı. İhbar üzerine öğrenci yurduna gelen polis, İhsan Güney'i gözaltına aldı. İhsan Güney, Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Tuğrul'un cenazesi ise adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili dün mahkeme, 'gizlilik kararı' ve 'yayın yasağı' kararı vermişti.