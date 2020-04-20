Yurttaki karantina süresi dolan 57 kişi evlerine gönderildi
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Çınarcık, Belarus, Yalova, Güncel

Yurttaki karantina süresi dolan 57 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Belarus'tan gelen ve Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirilen 57 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

20.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:11
Yurttaki karantina süresi dolan 57 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Belarus'tan gelen ve Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirilen 57 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

Çınarcık KYK Kız Öğrenci Yurduna yerleştirilen 57 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları, AFAD tarafından hazırlanan servislerle memleketlerine gönderildi.

Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşları 1 ile 66 arasında değişen 57 kişiyi ağırladıklarını anlattı.

Kalyon, "Buradan gittikten sonra 14 günde evlerinde kendilerini izole edecekler. Havaalanından buraya kadar gelmelerinde, burada kaldıkları sürede devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek çok güzel ev sahipliği yaptı." dedi.

-"Burada süper güç Türkiye kavramını öğrendim"

Öğrenci yurdunda geçirdiği 14 günlük karantina sürecini değerlendiren Çağlayan Atasoy, çok mutlu ayrıldığını vurguladı.

Atasoy, kendilerine çok iyi bakıldığını anlatan Atasoy, "Burada süper güç Türkiye kavramını öğrendim. Sanırım bu karantina altında olan 20 bin vatandaşa aynı anda sıcak oda, su, yemek servisi, sağlık kontrolleri, güvenlik hizmetlerini sağlayarak süper güç olduğunu gösterdi. Böyle güçlü bir organizasyon karşısında teşekkür edeceğimiz kişi sayısı çok. Fakat ben tüm kurumlar için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Devletin yaptığı hizmet karşısında kendisinin de öğrencilere bir katkı sunmaya karar verdiğini kaydeden Atasoy, şu ifadeleri kullandı:

"Yalova Çınarcık KYK öğrenci yurdu öğrencilerine İngiltere eğitimlerinde yüzde 50 burs vereceğim. Bunun dışında tüm KYK öğrencilerine İngiltere dil eğitimi programlarına yüzde 25 burs vereceğim. Öğrencilerimizin yüzünde küçük bir tebessüm oluşması adına tüm Türkiye'deki öğrencilerin İngiltere'deki dil okulu kayıt ücretleri benden olacak. Buradan tüm karantina misafirlerimizi bu kampanyaya davet ediyorum."

-"Gerçek demokrasi, gerçek insanlık bizde"

Diyarbakırlı iş adamı Nusret Bekir Hamdi, çok iyi ağırlandıklarını ve kaldıkları süre zarfından tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Hamdi, "Bize çok iyi davrandılar. Bizde olan insanlık yurt dışında yok. Gerçek demokrasi, gerçek insanlık bizde. Allah bir an önce bu hastalığı da ülkemizden kaldırsın." ifadelerini kullandı.

Yurttaki karantina süresi dolan 57 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: AA

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