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Yurtta kar, Antalya'da bahar

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

HAFTA içi kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Antalya'da, iki gündür güneş kendini gösteriyor.

ANTALYA (DHA) - HAFTA içi kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olduğu Antalya'da, iki gündür güneş kendini gösteriyor. 20 dereceyi bulan sıcak hava ile birlikte güneşi görenler, denize ve piknik alanlarına akın etti.

Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Antalya'da yaz günlerini aratmayan görüntüler dikkat çekti. Yeni yılın ikinci gününde 20 dereceyi bulan sıcak hava ile birlikte güneşi görenler, denize ve piknik alanlarına akın etti. Konyaaltı Sahili yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kimileri denizin keyfini çıkardı, kimileri de sahilde uzanarak güneşlendi.Meteoroloji, hafta içi Antalya'nın bazı bölgeleri için kırmızı ve sarı kodlu uyarı vermiş; kuvvetli yağış ve rüzgarla birlikte kentteki tarım alanları, köprüler, yollar, ev ve iş yerleri sular altında kalmıştı. Tarım arazileri ile seralarda maddi hasar oluşmuştu.


Yurtta kar, Antalya'da bahar

Yurtta kar, Antalya'da bahar

Yurtta kar, Antalya'da bahar

Yurtta kar, Antalya'da bahar

Yurtta kar, Antalya'da bahar

Yurtta kar, Antalya'da bahar

Yurtta kar, Antalya'da bahar

Yurtta kar, Antalya'da bahar

Yurtta kar, Antalya'da bahar

Yurtta kar, Antalya'da bahar

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Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Son Dakika Haberleri

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