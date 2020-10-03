Meteoroloji, 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
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Meteoroloji, 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

03.10.2020 10:41 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:19
Meteoroloji, 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

Meteoroloji; Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bulunan Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Trabzon ve Ağrı çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yağışlı, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır şehirleri için aralıklı sağanak ve ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

DOĞU ANADOLU'DAKİ 5 İL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, öğlen saatlerinden akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 2, Ardahan'da 4, Erzurum'da 5, Ağrı'da 7, Erzincan'da 11, Iğdır ve Tunceli'de 12 derece ölçüldü.

BATI'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve iç kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları:

ANKARA: 24° Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 25° Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 30°Az bulutlu

ADANA: 31° Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 29° Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 28° Az bulutlu ve açık

SAMSUN: 24° Parçalı bulutlu

TRABZON: 24° Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 23° Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR: 33° Az bulutlu

Meteoroloji, 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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