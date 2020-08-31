Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Marmara'nın doğusu ile Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenenhavadurumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık, kuzeyi parçalı bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 40

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 - İSTANBUL

Kaynak: İHA