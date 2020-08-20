Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
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Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek

Meteoroloji, 21 şehir için şiddetli yağış uyarısı yaptı. Yağışlar 4 gün boyunca devam edip pazar günü yurdu terk edecek. Ege ve Güneydoğu'da ise aşırı sıcak uyarısında bulunuldu.

20.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre 21 ilde şiddetli yağmur görülecek. Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Tokat ve Amasya çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar 4 gün boyunca devam edecek ve pazar günü yurdu terk edecek. Meteoroloji Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için ise aşırı sıcak uyarısında bulundu.

RÜZGAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde biraz azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Toroslar mevkii öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (6)
VANLİ: Burası Arabistan değil ama müslüman ülkesi kuran-i kerime inancın varsa aç kadınların nasıl giyinecegini söylüyor
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YAŞAR: Bu videodaki adam bir gün hava haberlerini sunarken öbür tarafa gidecek gibi,
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
YANİ: Niye her haberde kadınları özellikle biraz açık giyinenleri gösteriyorsunuz? Daha çok dikkat çekebilmek için kadın bedenini kullanmaktan vazgeçin artık.
Cevap Yaz 4 12 Yayından Kaldır
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