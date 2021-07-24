Yurtiçi kargo takip! Yurtiçi kargo Pazar günü çalışıyor mu? Bu Pazar kargolar açık mı?
9 günlük resmi tatil ilan edilmesinin ardından kargolar bu süreçte kapalıydı. Peki, Resmi tatilde yurtiçi kargo açık mı? Yurtiçi kargo takip! Yurtiçi kargo Pazar günü çalışıyor mu? Bu Pazar kargolar açık mı?
Vatandaşların sıkça araştırdığı konuların başında Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? Hafta sonu kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi kargo takip! Yurtiçi kargo Pazar günü çalışıyor mu? Bu Pazar kargolar açık mı? soruları yer aldı.
YURTİÇİ KARGO PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor. Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?
Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.