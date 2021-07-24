Yurtiçi kargo takip! Yurtiçi kargo Pazar günü çalışıyor mu? Bu Pazar kargolar açık mı?

9 günlük resmi tatil ilan edilmesinin ardından kargolar bu süreçte kapalıydı. Peki, Resmi tatilde yurtiçi kargo açık mı? Yurtiçi kargo takip! Yurtiçi kargo Pazar günü çalışıyor mu? Bu Pazar kargolar açık mı?