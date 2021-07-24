Yurtiçi kargo takip! Yurtiçi kargo Pazar günü çalışıyor mu? Bu Pazar kargolar açık mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yurtiçi kargo takip! Yurtiçi kargo Pazar günü çalışıyor mu? Bu Pazar kargolar açık mı?

Yurtiçi kargo takip! Yurtiçi kargo Pazar günü çalışıyor mu? Bu Pazar kargolar açık mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

9 günlük resmi tatil ilan edilmesinin ardından kargolar bu süreçte kapalıydı. Peki, Resmi tatilde yurtiçi kargo açık mı? Yurtiçi kargo takip! Yurtiçi kargo Pazar günü çalışıyor mu? Bu Pazar kargolar açık mı?

Vatandaşların sıkça araştırdığı konuların başında Kurban Bayramı'nda kargolar açık mı? Hafta sonu kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi kargo takip! Yurtiçi kargo Pazar günü çalışıyor mu? Bu Pazar kargolar açık mı? soruları yer aldı.

YURTİÇİ KARGO PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor. Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Gülşen Hande Yener Erkan Petekkaya
Spor Diego Muslera Mesut Özil Mehmet Topal Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yurtiçi kargo takip! Yurtiçi kargo Pazar günü çalışıyor mu? Bu Pazar kargolar açık mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 19:09:20. #1.14#

title