Yurtiçi Kargo İzmir'e gönderilen yardımları ücretsiz taşıyacak!

İzmir'de yaşanan depremin ardından, bölgeye gönderilecek kargolar ücretsiz olacak. Yurtiçi kargonun bölgeye gönderilecek yardımların ücretsiz yapılacağını duyurdu.

Yurtiçi Kargo, İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgeye yapılacak yardımların ücretsiz olacağını duyurdu. Yurtiçi Kargo, kente yapılacak battaniye yardımının AFAD depolarına ücretsiz taşınacağını duyurdu.

YURTİÇİ KARGO DEPREMZEDELERİN BATTANİYELERİNİ ÜCRETSİZ TAŞIYACAK

Yurtiçi Kargo, depremin ardından AFAD yetkilileri ile görüşerek kentte battaniye ihtiyacının olması dolayısıyla bu taşımayı ücretsiz yapacağını duyurdu. Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gidecek olan batatniyeler Yurtiçi Kargo tarafından ücretsiz taşınacak.

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı: "AFAD yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonucunda İzmir'de sadece sıfır battaniye ihtiyacı olduğu öğrenilmiştir.Deprem bölgesine göndermek istediğiniz sıfır battaniyelerinizi Yurtiçi Kargo şubelerine teslim edebilirsiniz. Yardımlarınız sizin adınızla ücretsiz olarak depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir'deki AFAD depolarına teslim edilecektir. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."