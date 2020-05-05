Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan görüntüler Cumhuriyet Caddesi'nden görüntüler Polislerin denetimleri BURSA - Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde yoğunluğun olduğu bölgeler günü sakin geçiriyor.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan görüntüler

Cumhuriyet Caddesi'nden görüntüler

Polislerin denetimleri BURSA - Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde yoğunluğun olduğu bölgeler günü sakin geçiriyor. Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.

Kaynak: AA