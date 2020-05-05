Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
05.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:33
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan görüntüler Cumhuriyet Caddesi'nden görüntüler Polislerin denetimleri BURSA - Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde yoğunluğun olduğu bölgeler günü sakin geçiriyor.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan görüntüler
Cumhuriyet Caddesi'nden görüntüler
Polislerin denetimleri BURSA - Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde yoğunluğun olduğu bölgeler günü sakin geçiriyor. Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.
Kaynak: AA