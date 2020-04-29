Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tenhalık Parktaki kedi Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor SİİRT- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük...

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tenhalık Parktaki kedi Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor SİİRT- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Siirt'te de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kaynak: AA