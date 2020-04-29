Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tenhalık Parktaki kedi Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor SİİRT- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük...
29.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:34
Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tenhalık
Parktaki kedi Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
SİİRT- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Siirt'te de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Kaynak: AA