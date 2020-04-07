Yurt genelinde "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Musa Şahin Bulvarı, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki sakinlik OSMANİYE - Osmaniye'de, Musa Şahin ve Devlet Bahçeli bulvarları, Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.
07.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:23
Musa Şahin Bulvarı, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki sakinlik OSMANİYE - Osmaniye'de, Musa Şahin ve Devlet Bahçeli bulvarları, Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.
Kaynak: AA