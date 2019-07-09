Yurt Dışından Yapılacak Alışverişlere 5 Ürün Sınırı Getirildi

Son dönemde ihracatın azaltılması, paranın yurt içinde kalması ve yerli tüketicinin de korunması amacıyla bazı düzenlemeler yapıldı. Geçtiğimiz Mayıs ayında alınan kararla, yurtdışından gelen 22 Euro altındaki ürünlere uygulanan vergi muafiyeti kaldırılmıştı. İthalat konusunda yeni alınan bir karar ile yurt dışından mektup ya da kargo yoluyla gelebilecek gönderilere kısıtlama geldi.

Bir kişi, bir ayda yurt dışından en fazla beş ürün satın alabilecek. Şirketler için de sipariş edilebilen numune sayısı 5 ile sınırlandırılacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar, kişisel eşya, önemli değeri olmayan eşya, numunelik eşya, kitap ve basılı yayın gibi alanları kapsıyor. Karar, 14 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Aslan Kut, bu sınırlamanın ticari akışa olumsuz etki edeceğini söyleyerek sınırlama olmaması gerektiğini kaydetti. Kut ayrıca taleplerini yetkililere ileteceklerini de açıkladı.