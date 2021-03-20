Son dakika haberi: Yurt dışından kaçak araç motoru getiren şüpheli gözaltına alındı

Yurt dışından kaçak araç motoru getirerek sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" konusu ile ilgili Ataşehir'de çalışma başlatıldı.

Çalışmada, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, E.A'nın yurt dışından kaçak yollarla ülkeye çıkma araç motoru getirip "change" ve çalıntı araçlara sattığı bilgisine ulaşıldı.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda 1.6 dizel şanzımanlı motor, 3 motor numarası bulunmayan 1.7 dizel şanzımanlı motor, 2 motor numarası bulunmayan 1.3 dizel şanzımanlı motor, motor numarası bulunmayan 1.5 şanzımanlı motor, motor numarası bulunmayan 1.5 şanzımansız motor ele geçirildi. Yakalanan E.A, motorlara yönelik herhangi bir belge ibraz edemedi.

Kaçak veya çalıntı olduğu değerlendirilen araç motorları muhafaza altına alındı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri ilçe zabıta müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek, faaliyetlerine son verildi.

Kaçakçılıkla ile ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı