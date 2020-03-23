Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaş 23 ilde KYK yurtlarında karantina altında
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaş 23 ilde KYK yurtlarında karantina altında - Haberler
Karantina, Güncel

Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaş 23 ilde KYK yurtlarında karantina altında

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 adet Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurdunda karantina altında bulunduğunu açıkladı.

23.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:57
Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaş 23 ilde KYK yurtlarında karantina altında

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 adet Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurdunda karantina altında bulunduğunu açıkladı.

Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ile birlikte Türkiye'ye dönen vatandaşların 14 günlük karantina sürecini geçireceği adres Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtları oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ana kadar yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 KYK yurdunda karantina altında bulunduğunu açıkladı. Dünyada etkili olan Kovid-19 salgınıyla mücadelede devletin bütün kurumlarının yayılımın durumuna göre elinden gelen tüm önlemleri hızlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların toplantılarında alınacak önlemlerin sürekli güncellendiğini ve hızlı şekilde uygulamaya geçildiğini vurguladı. Kasapoğlu, korona virüs salgınına karşı devletin tüm kurum ve kuruluşları arasında çok anlamlı bir eşgüdüm ve koordinasyon bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu kritik süreci toplum olarak en müspet şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Başta gençlerimize ve çalışma arkadaşlarıma bu süreçteki gayretleri, fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi, milletimizi, insanlığı tüm felaketlerden korusun" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtların bütün millet için hakiki bir yuva olacak şekilde tasarlandığını ifade ederek, "Bu süreç tamamlandığında misafirlerimizi sıhhat ve afiyetle uğurlayabilmeyi diliyorum. Allah hem milletimizi hem bütün insanlığı tez zamanda selamete çıkarsın" diye konuştu.

23 ilde 36 KYK yurdu tahsis edildi

Bakan Kasapoğlu, vatandaşların karantina altında bulunduğu yurtlarda toplam oda sayısının 13 bin 670, kapasite sayısının ise 49 bin 932 olduğunu dile getirdi. Kasapoğlu, "Ancak bu yurtlarımızda gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın her birinin karantina kuralları gereği ayrı odalarda kaldıklarını vurgulamak isterim" dedi. Bakan Kasapoğlu'nun verdiği bilgiye göre 23 ilde karantina yurduna dönüştürülen yurtlar ve kalan vatandaşların sayısı şöyle:

"Adana (Mahmut Sami Ramazanoğlu Yurdu) Katar'dan gelen 134 kişi. Ağrı (Abdurrahim Arvasi Öğrenci Yurdu) İran'dan gelen 3 kişi. Ankara (Şehit Özel Harekatçılar Yurdu, Milli İrade Yurdu, Gölbaşı Yurdu, Haymana Öğrenci Yurdu) umreden gelen 3 bin 58 kişi. Ardahan (Kaşgarlı Mahmut Yurdu) Azerbaycan'dan gelen 58 kişi. Aydın (Söke Meryem Yazıcıoğlu Yurdu) Lüksemburg'dan gelen 180 kişi. Bartın (Çeşm-i Cihan Yurdu) umreden gelen 21 kişi. Bilecik (Ertuğrul Gazi Öğrenci Yurdu) 69 asker. Bolu (Hayretttin Tokadi ve Seyit Avşar Yurdu) Yunanistan ve Kolombiya'dan gelen 49 kişi. Eskişehir (Gündüzalp Yurdu) umreden gelen 254 kişi. Hatay (Yayladağı Yurdu) Lübnan'dan gelen 6 kişi. Iğdır (Iğdır Yurdu) Azerbaycan'dan gelen 39 kişi. Isparta (Murad Hüdavendigar Yurdu) umreden gelen 586 kişi. İstanbul (Kanuni Sultan Süleyman Yurdu, Florya Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Yurdu) Avrupa'dan gelen bin 955 kişi. Kastamonu (Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci ve Kastamonu Yurdu) umreden gelen ve asker toplam 97 kişi. Kayseri (Hunat Hatun Yurdu) umreden gelen 252 kişi. Kırklareli (Hundi Hatun Yurdu) Gürcistan'dan, Portekiz'den, Lüksemburg'dan, Cezayir'den, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Kanada ve Tunus'dan toplam 487 kişi. Kocaeli (Ali Fuat Cebesoy Yurdu, Canfeda Hatun Yurdu, Şerife Gelin Yurdu, Gazi Süleyman Paşa Yurdu) Avrupa'dan ve Tunus'tan gelen 891 kişi. Konya (Tahir Büyükkörükçü Yurdu, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Yurdu) umreden gelen 2 bin 180 kişi. Mersin (Kırkkaşık Yurdu, Mersin Kız Yurdu) Kıbrıs'tan gelen 393 öğrenci. Sakarya (Arif Nihat Asya Yurdu) Ukrayna'dan gelen 88 kişi. Şırnak (Cezeri Yurdu) Kıbrıs'tan gelen 51 öğrenci. Tekirdağ (Süleymanpaşa Yurdu) Filipinler'den, (Çorlu Erkek Yurdu) Ukrayna ve Kazakistan'dan gelen 367 kişi. Zonguldak (Nesibe Hatun Yurdu) Ukrayna'dan gelen 51 kişi."

Tuvalet ve banyoların bulunduğu odalarda vatandaşlar için buzdolabı, çalışma masası ile kişisel bakım ve temizlik malzemeleri bulunuyor. Ayrıca internet hizmeti de veriliyor. Yurtlarda doktor ve sağlık çalışanları sürekli hazır halde bekliyor. Karantina altındaki vatandaşlara temizlik kiti de veriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
'Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz' Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı
Son Dakika: Kamu bankalarının ardından İş Bankası da müşterilerinin ödemelerini erteleme kararı aldı
Son Dakika: Kamu bankalarının ardından İş Bankası da müşterilerinin ödemelerini erteleme kararı aldı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Cahit Özkan Angela Merkel Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Rita Wilson Serra Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Bülent Uygun Ünal Karaman Sergen Yalçın
Daha Fazla Polis Wuhan Fransa Almanya
Şu an buradasınız: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaş 23 ilde KYK yurtlarında karantina altında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 13:52:15. #1.14#
title