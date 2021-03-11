Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı?! Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü
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Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı?! Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü

11.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:50

Bangkok'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay'ın kız kardeşi Ceyhan Betül Çantay, abisinin naaşının kimsesiz ve sahipsiz şekilde morgda kaldığı iddialarına sert çıktı.

Mr.Turkey 95 yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, geçtiğimiz pazar günü Tayland'da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan eski mankenin sahipsiz olduğu ve cenazesini kimsenin almadığı ileri sürüldü.

"KARDEŞİM ASLA KİMSESİZ DEĞİL, CENAZE İÇİN İŞLEMLER BAŞLADI"

Abisinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan Ceyhan Betül Çantay, Milliyet'e yaptığı açıklamada "Cenazesini getirmek için girişimlere başladık. 'Sahipsiz morgda yatıyor' haberleri bizi çok üzdü. Türkiye'yi terk ederken çok kırgındı. Kardeşim hiçbir zaman yalnızlık çekmedi. Kimsesiz, sahipsiz değil. Hiç evlenmedi" dedi.

Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşını kimse teslim almadı! Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü

"ANKARA'DA DEFNEDECEĞİZ"

Dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı cenazeyi gidip alamadıklarını belirten Çantay, sözlerine şöyle devam etti: "Bangkok Büyükelçiliği'yle iletişim halindeyiz. Yarın naaşı Türkiye'ye gelebilir. Ankara'da defnedeceğiz"

"ABİM KİMSEYİ ÜZMEZ, SEVİLEN BİRİYDİ"

Abisiyle aralarında bir sorun olmadığı fırsat buldukça buluştuklarını söyleyen Ceyhan Betül Cantay, "Çok neşeli biriydi. Tayland'da kaldığı dönemde her yıl 2-3 defa yanına gidip, zaman geçirirdik. Beş yaşındaki bir çocuğun kalbine sahipti. Kimseyi üzmez, girdiği her ortamda sevilirdi" dedi.

Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşını kimse teslim almadı! Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü

"ABİMİN SIRLARINI BİLMİYORUM"

Mankenin yedi sene önce İstanbul'da görüntülendiğinde "En popüler olduğum dönemde işimi bırakıp, gitmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum belki" sözlerinin sorulduğu Ceyhan Betül Çantay, "Sırlarını bilmiyorum. Onları hiç konuşmadık" cevabını verdi.

Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşını kimse teslim almadı! Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü

"CENAZE KESİNLİKLE ORADA KALMAYACAK"

Modelin yeğeni Özlem Şen ise, "Normalde bile cenazenin başka ülkeye getirilmesi uzun sürüyor. Konsolosluklar ile şirketler anlaşma yapıyormuş. Zaten pandemi var. Biz de bir an önce ülkesine getirilmesi için çabalıyoruz. Ama kesinlikle burada defnedilecek. Orada kalmayacak" şeklinde konuştu.

Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşını kimse teslim almadı! Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü

ÖLÜMÜ PAYLAŞIMLA ORTAYA ÇIKTI

90'lı yıllara damgasını vuran Karahan Cantay'ın ölüm haberi, bir hemşirenin modelin çalıştığı okulun sosyal medya hesabından yazdığı notla ortaya çıkmıştı.

Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşını kimse teslim almadı! Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı?! Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü

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Haber Yorumları (9)
FAZLA AÇILMA: BOĞARLAR ADAMI
Cevap Yaz Yayından Kaldır
NİYE GETİRİRİYORLAR: Orada gömsünler niye getirme ihtiyacı duyuydu ki
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
GÖRKEM İNCİ: ALLAH HAYIRLI İNSANLARLA KARŞILAŞTIRMAMIŞ. . . YURDUNU SEVDİKLERİNİ HERŞEYİNİ BIRAKIP GİTMEK ZORUNDA KALMIŞ. . . ACI YAŞATAN İNSANLARIN VİCDANLARI NE DİYOR ACABA. . . . ALLAH RAHMET EYLESİN. . . MEKANI GÜZEL OLUR İNŞALLAH. . . .
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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