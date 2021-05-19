Yürek sızlatan yardım çağrısı! Edremit SMA hastası Defne bebek için seferber oldu
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Yürek sızlatan yardım çağrısı! Edremit SMA hastası Defne bebek için seferber oldu

Yürek sızlatan yardım çağrısı! Edremit SMA hastası Defne bebek için seferber oldu
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Edremitli Gülcü ailesi, SMA hastalığı ile mücadele eden 13 aylık Defne bebek için seferber oldu. 2 yaşında müdahale edilmesi gereken Defne'nin tedavisi için 2.4 milyon dolara ihtiyaçları olduğunu belirten acılı baba, herkesten yardım istedi. İlçe sakinlerinin de bebeğin tedavisine yardım amaçlı çeşitli kampanyalar yaptığı öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Gülcü ailesi Defne bebekleri için çırpınıyor. 6 aylıkken SMA teşhisi konulan Defne bebeğin ailesi, bu acı gerçekle Defne'nin ek gıdaya geçtiği günlerde yutkunamaması şikayeti sonrasında tanışmış. SMA TiP 1 teşhisi konulan Defne bebek için artık zamanla yarış başlamış.

2.4 MİLYON DOLAR GEREKİYOR

Defne bebeğin rahat nefes alabilmesi için hastane hastane dolaşan aile aldığı cihazlarla çocuklarına geçici derman olmuşlar ama asıl tedavi Amerika Boston'da yapılıyor. Childiren Hastanesi'nden gelen rapora göre 2.4 milyon dolara ihtiyaçları var. Defne bebeğe müdahale ise 2 yaşında yapılacak. Bu arada Defne bebeğin 13,5 kiloyu geçmemesi gerekiyor. Aile hem sosyal medya hesaplarından hem de Valilikten aldığı izinle bu paranın yüzde 34'ünü tedarik etmiş ama geriye çok büyük bir miktar kalmış.

Yürek sızlatan yardım çağrısı! Edremit SMA hastası Defne bebek için seferber oldu

"KIZIMA SAHİP ÇIKALIM"

Defne bebeğin babası Ahmet Gülcü, kızı için herkesten yardım istediğini belirterek, "Bir yılımız var. Biz Defne için kalan parayı toplayacağımıza inanıyoruz. Buradan annelere, babalara sesleniyorum. Buradan çocukları olanlara sesleniyorum. Sesimi duyun. Allah rızası için yardım edin. Belki durumunuz yoktur, ama durumu olan birini tanıyorsunuzdur. Allah rızası için bize el uzatın. Çünkü kızımın ölmesini istemiyorum" dedi.

Yürek sızlatan yardım çağrısı! Edremit SMA hastası Defne bebek için seferber oldu

EDREMİTLİLER DEFNE'YE SAHİP ÇIKTI

Bu arada Defne bebek için ilçede değişik kampanyalar düzenleniyor. Pazar tezgahlarında Defne için satışlar yapılıyor. Esnaflar günü birlik kampanyalar düzenliyor. Sosyal medyada canlı yayınlarla yardım kampanyasına destekler devam ediyor

Haber Yorumları (1)
KUMKUM : Koskoca devlet bu çocuklar için neden Nuh diyorda peygamber demiyor.Akıl vicdan almıyor.
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