Yüreğir'e yapılacak Yüreğir Karşıyaka Diş Hastanesi'nin protokolü imzalandı
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Yüreğir'e yapılacak Yüreğir Karşıyaka Diş Hastanesi'nin protokolü imzalandı

11.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:53
Yüreğir'e yapılacak Yüreğir Karşıyaka Diş Hastanesi'nin protokolü imzalandı

Yüreğir Belediyesi'nce yaptırılacak olan Yüreğir Karşıyaka Diş Hastanesi'nin protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Yüreğir Belediyesi'nce yaptırılacak olan Yüreğir Karşıyaka Diş Hastanesi'nin protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Törende konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Kocaispir, yapılacak hastanenin 100 bin kişiye hizmet vermesini planladıklarını söyledi.

Hastanenin 6 ay gibi bir sürede tamamlanmasını planladıklarını dile getiren Kocaispir, "Yamaçlı Mahallemizde bulunan mevcut sağlık ocağımızın 2. katını modern bir diş hastanesine dönüştürüyoruz. Mahalle sakinlerimiz ve çevre mahallelerimiz için önemli bir eksikliği gidermiş olacağız. Yaklaşık 100 bin vatandaşımıza hitap edecek hastanemizde diş sağlığı alanında tüm tedavi imkanları bulunacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Kocaispir ile İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, hastane protokolünü imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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