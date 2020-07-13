Yüreğir'de kurban satış noktaları belirlendi Yüreğir'de kurban satış noktaları belirlendiYÜREĞİR Belediyesi, kurban satışı için 4 nokta belirledi.

Yüreğir'de kurban satış noktaları belirlendi

YÜREĞİR Belediyesi, kurban satışı için 4 nokta belirledi.

Kurban satış noktaları, Yavuzlar Mahallesi Mimar Sinan İlkokulu yanı, Kışla Mahallesi Kurban Satış Alanı, Kışla Mahallesi güreş alanı batı tarafı, Şehit Jandarma Er Mustafa Köksal Caddesi Kiremithane Endüstri Meslek Lisesi yanı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yüreğir Devlet Hastanesi yanı olarak açıklandı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Atilla Erdoğan, satış yerlerinde sürekli denetim halinde olacaklarını belirterek, kurban alırken vatandaşların dikkat etmesi gereken konuları şöyle sıraladı:

'Öncelikle hayvanların sağlıklı olmasına, gözlerine, ayaklarına, boynuzlarının kırık olmamasına dikkat edilmelidir. Ağız, dil ve ağız çevresinde yara ve şişliklerin olmaması, ayak tırnaklarında yara olmamalıdır. Gözlerinde ve burnunda akıntı olmaması ve tüylerinin parlak olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız şüphelendikleri hasta hayvanlar konusunda alo 174 hattını arayabileceklerdir.?

Kaynak: DHA