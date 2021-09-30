Yüreğir'de 'Hoş Geldin Bebek Projesi' ile 6 bin 300 aile ziyaret edildi - Haberler
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Yüreğir'de "Hoş Geldin Bebek Projesi" ile 6 bin 300 aile ziyaret edildi

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Yüreğir'de

Yüreğir Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında 6 bin 300 aile ziyaret gerçekleşti.

Yüreğir Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında 6 bin 300 aile ziyaret gerçekleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in ilçede başlattığı proje çerçevesinde yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor.

Proje kapsamında Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni doğan bebeğin temel ihtiyaçlarını içeren çantayı aileye teslim ederek, uzman sağlık ekiplerince aileler, bebek bakımı konusunda bilgilendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Kocaispir, "Anne baba olmanın heyecanını yaşayan çiftlerimizi tebrik etmek, bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek amacıyla ziyaretler gerçekleştiriyor, mutluluklarına ortak oluyoruz. Bugüne kadar 6 bin 300 ailemize misafir olduk. Ziyaretlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yüreğir'de Hoş Geldin Bebek Projesi ile 6 bin 300 aile ziyaret edildi

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
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