Yüreğir Belediyesi ücretsiz BESYO'ya hazırlık kursu düzenliyor
Yüreğir Belediyesi, Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) sınavlarına hazırlananlar için ücretsiz hazırlık kursu düzenliyor.
Yüreğir Belediyesi, Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) sınavlarına hazırlananlar için ücretsiz hazırlık kursu düzenliyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yüreğir Belediyesi bünyesinde yer alan antrenörler eşliğinde düzenlenecek kursa katılmak isteyenlerin gerekli evraklarla Atakent Mahallesi'nde bulunan Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'ne şahsen başvurmaları gerektiği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt