Yurdun iç kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
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Yurdun iç kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun iç kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel

Yurdun iç kesimlerinde bugün akşam saatlerine kadar sürecek gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yurdun iç kesimlerinde bugün akşam saatlerine kadar sürecek gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanak, Erzurum'un batısı, Erzincan, Sivas'ın doğusu, Bayburt il geneli ve Gümüşhane'nin güney kesimleri, Malatya'nın batısı ve Kayseri'nin doğusu ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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