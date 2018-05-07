Yurdagül Aydın, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın eşi Yurdagül Aydın, Etkin Anadolu Kadınları Derneği Başkanı Emine Binnur Karaca ve beraberindekiler Çayboyu İlkokulu ve Ortaokulunu okulu ziyaret etti.

Çayboyu İlkokulu ve Ortaokulunu okulu ziyaret eden Yurdagül Aydın ve beraberindekiler, idareci ve öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Heyete ziyaretinde eşlik eden kuaförler, öğrencilerin saç bakımını yaptı.

Sınıfları da gezen Yurdagül Aydın, çocuklara, hikaye kitabı, ağız ve diş sağlığı dergisi ile diş fırçası ve macunu hediye etti.