Yunuslar salyadan kaçarken görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yunuslar salyadan kaçarken görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Güncel

Yunuslar salyadan kaçarken görüntülendi Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde iki grup Yunus Balığı, Marmara Denizini kaplayan salyalardan kaçarken görüntülendi.

Yunuslar salyadan kaçarken görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde iki grup Yunus Balığı, Marmara Denizini kaplayan salyalardan kaçarken görüntülendi.

Marmara Denizinin dibinde aylardır etkili olan salya, son günlerde yüzeye çıkarak denizi kaplamaya devam ediyor. Denizi kaplayan salyalar büyük endişelere neden olurken, denizin dibinde bulunan canlıları da bu beladan kendilerine düşen payı alıyor.

Temiz alanlar arıyorlar

Bursa'nın Mudanya İlçesinde nesli tükenmekte olan Su Samurunun cansız bedeninin kıyıya vurmasından sonra Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi kıyılarında da Yunus Balıkları kirlilikten kaçmaya çalıştı. Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi kıyılarında 2 grup Yunus Balığı salyaların denizi kapladığı bölgelerde denizin temiz olduğu alanlara çalıştığı anlar, saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

Yunuslar salyadan kaçarken görüntülendi
Yunuslar salyadan kaçarken görüntülendi
Yunuslar salyadan kaçarken görüntülendi
Yunuslar salyadan kaçarken görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

UYDUDAN MARMARA DENİZİ'Nİ SARAN SALYA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
UYDUDAN MARMARA DENİZİ'Nİ SARAN SALYA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Meteoroloji uyardı! Türkiye bugün sağanak yağışa teslim
Meteoroloji uyardı! Türkiye bugün sağanak yağışa teslim
Deniz salyası kabusu bu kez Tekirdağ sahillerinde görüldü! Avlanmaya çıkan balıkçıların ağları yırtıldı
Deniz salyası kabusu bu kez Tekirdağ sahillerinde görüldü! Avlanmaya çıkan balıkçıların ağları yırtıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Muslera Mesut Özil Burak Yılmaz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yunuslar salyadan kaçarken görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 17:47:01. #1.16#

title