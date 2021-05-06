Yunuslar salyadan kaçarken görüntülendi

Yunuslar salyadan kaçarken görüntülendi Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde iki grup Yunus Balığı, Marmara Denizini kaplayan salyalardan kaçarken görüntülendi.

Yunuslar salyadan kaçarken görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy İlçesinde iki grup Yunus Balığı, Marmara Denizini kaplayan salyalardan kaçarken görüntülendi.

Marmara Denizinin dibinde aylardır etkili olan salya, son günlerde yüzeye çıkarak denizi kaplamaya devam ediyor. Denizi kaplayan salyalar büyük endişelere neden olurken, denizin dibinde bulunan canlıları da bu beladan kendilerine düşen payı alıyor.

Temiz alanlar arıyorlar

Bursa'nın Mudanya İlçesinde nesli tükenmekte olan Su Samurunun cansız bedeninin kıyıya vurmasından sonra Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi kıyılarında da Yunus Balıkları kirlilikten kaçmaya çalıştı. Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi kıyılarında 2 grup Yunus Balığı salyaların denizi kapladığı bölgelerde denizin temiz olduğu alanlara çalıştığı anlar, saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ