Yunusemreli muhtarlar Büyükşehir'i ağırladı Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Yunusemre ilçesine bağlı Karaahmetli, Pınarköy, Yuntdağyenice, Yuntdağköseler, Örselli ve Uzunlar mahallelerini ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Karaahmetli Mahallesi Muhtarı İsmail Gençay, Pınarköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Acar, Yuntdağyenice Mahallesi Muhtarı Mustafa Uslu, Yuntdağköseler Mahallesi Muhtarı Ahmet Olgun, Örselli Mahallesi Muhtarı Halil Mezik ve Uzunlar Mahallesi azası Mustafa Ali Savak'ı ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyelerini takdim etti ve selamlarını iletti. Kaynak: Bültenler