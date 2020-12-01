Yunusemre'de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor
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Yunusemre'de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

01.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:55
Yunusemre'de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

Yunusemre Belediyesi, Mareşal Fevzi Çakmak ve Lalapaşa mahallelerinde kaldırım ve yol tamirat çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi, Mareşal Fevzi Çakmak ve Lalapaşa mahallelerinde kaldırım ve yol tamirat çalışması yapıyor. Yapılan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılandı.

Yunusemre Belediyesi, ilçede yol çalışmaları ile kaldırım ve tamirat düzenlemelerini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mareşal Fevzi Çakmak ve Lalapaşa mahallelerinde kaldırım ve yol tamirat çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılanırken Lalapaşa Muhtarı Kader Koçak, "Mahallemizde kaldırım çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmalarından dolayı kaldırımlarımız bozulmuştu. Belediyeden talep ettik ve kaldırımlarımızı düzenledik. Yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" derken, Mareşal Fevzi Çakmak Muhtarı Musa Sezer ise şunları söyledi: "Mahallemizde kaldırım tamirat çalışması yapıyorlar. Mahallemiz onun döneminde hizmete doydu. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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