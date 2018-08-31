Yunus Yıldırım'dan Manisa Belediyespor'a Oyun Kuralları Konusunda Hatırlatma

Pazar günü ligin ilk haftasında Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da hazırlıklarda sona doğru gelinirken, FİFA kokartlı eski hakemlerimizden Yunus Yıldırım, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor'un teknik heyet ve futbolcularına oyun kuralları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Çiçek Ve İsminin Yazılı Olduğu 45 Numaralı Manisa Büyükşehir Belediyespor Forması Hediye Edildi

Manisa Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Levent Devrim, seminerin sonunda oyun kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunan Yunus Yıldırım'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Takım kaptanı Ufukhan Bayraktar'da, Yunus Yıldırım'a isminin yazılı olduğu 45 numaralı Manisa Büyükşehir Belediyespor forması hediye etti.