06.09.2019 12:42

Yunus polisinin şehit olduğu kazada tutuklanan taksici tahliye oldu

BURSA - Bursa'da, motosikletli yunus timinde görevli polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın şehit olduğu trafik kazasının ardından tutuklanan taksici Sıtkı Dağ'ın yargılanmasına devam edildi. Olay yerinde keşif yapılmasının ardından hazırlanan raporda 'asli kusurlu' bulunan taksi şoförü Dağ için mahkeme heyeti, 'tutuklulukta geçen süre' ile 'suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklamanın bir tedbir oluşu' sebebiyle tahliyesine karar verdi.

Kaza, geçtiğimiz yıl Ekim aydında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş yönetimindeki 16 A 4886 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ yönetimindeki 16 T 0360 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, polis memurları Sezer Berktaş ve arkasında bulunan Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 yıllık polis memuru Hayrettin Yılmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taksi şoförü Sıtkı Dağ ise tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taksi şoförü Sıtkı Dağ hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla, polis memuru Sezer Berktaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Davada tutuklu sanık Sıtkı Dağ ile avukatları Engin Kara, Ali Demir hazır bulundu. Taksi sürücüsü Sıtkı Dağ, savunma dilekçesini mahkemeye vererek, tahliyesini istedi. Sanığın avukatları Engin Kara ile Ali Demir, "Kazanın meydana gelmesinde müvekkilim tek başına kusurlu değildir. Müvekkilimiz delilleri karartma durumu söz konusu değildir. Tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, kazadan yaralı kurtulan polis memuru Sezer Berktaş'ı kati raporun alınması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, sanık Sıtkı Dağ'ın 'tutuklulukta geçen süre' ile 'suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklamanın bir tedbir oluşu' nedeniyle tahliyesine karar verdi.

Kaynak: İHA