Yunus Öz, Orhangazi Belediyespor'da

SPOR Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Orhangazi Belediyespor, transferin bitimine bir gün kala orta sahaya takviye yaptı.



Orhangazi Belediyespor, Yeşil Bursa AŞ forması giyen orta saha oyuncusu Yunus Öz ile anlaşmaya vardı. Orhangazi Belediyespor'un kampına katılan ve Sölöz Gençlerbirliği hazırlık maçını da izleyen 21 yaşındaki Yunus Öz ile bugün sözleşme imzalanacağı belirtildi.



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