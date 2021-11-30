Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 3 aylık bebek ağladığı için babası tarafından feci şekilde dövüldü. Cani babanın küçücük bebeğe yaptığı işkence kan dondururken o anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde ağlayan bebeğe defalarca vuran babanın, odaya annenin girmesiyle şiddetine son verdiği görülüyor. Peki, Yunus Göç kimdir?

YUNUS GÖÇ KİMDİR?

Dayak anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri inceleme başlattı. Gaziantep Valiliği, 3 aylık bebeğini döven babanın gözaltına alındığını ve çocuğunun ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bebeğin hayati tehlikesi bulunurken, gözaltına alınan Yunus Göç ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 28 Kasım'da meydana gelen olayı insanların akanını dondurdu. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir evde yaşanan olayda sözde baba 3 aylık bebeğini acımasızca dövdü. 3 aylık bebeğin hayati tehlilesi olduğu öğrenildi. Yunus Göç adlı cani baba olay sonrası gözaltına alındı. Sosyal medyaya düşen ve infial yaratan görüntüler sonrası Gaziantep Valiliği harekete geçti.

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