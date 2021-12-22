Yunus Emre'yi anlatan "Yol" oyunu AKM'de tiyatroseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Yunus Emre'nin doğduğu ve içinde büyüdüğü topraklardan ayrılıp, peşinde olduğu manevi gerçekliği bulmak amacıyla çıktığı yolculuğu anlatan "Yol" oyununun prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

İki perdeden oluşan oyunun hikayesini Ozan Uçar kaleme aldı. Uçar'ın aynı zamanda yönetimini üstlendiği oyunda, "Yunus" karakterini Alp Ünsal canlandırıyor.

Oyunda ayrıca Cengiz Daner, Kemal Topal, Banu Manioğlu, Senem Şahin, Ali Fuat Çimen, Damla Polat, Kemal Aydın Sezgin, Ege Demirci, Deniz Gürzumar, Gökhan Yıldırım, Evren Akyürek, Devran Şanlı, Nevzat Cengiz, Doruk Ordu, Rıza Leki, Alparslan Çağlar, Emre Çebi, İsmail Nadir Bilgili, Ekinsu Karaata, Betül Çevgen, Handan Ölçener, Ihlara Yener, Ayça Aşık Güngör ve Rabia Ceren Narinoğlu rol alıyor.

Oyunun dansçıları ise Koray Atak, Burhan Yıldız, Sefa Köksal, Ecem Alpay, Gizem Genç Aydın, Gökçe Camgöz, Zeynep Sönmez, Orhan Ergiol, Ali Ertekin ve Büşra Devrim Cevher'den oluşuyor.

"Yol"da semazen Muhammed Yıldız, Abdurrahman Merallı ve Çisel Kuşkan, neyzen Safa Kağnıcı, ritimzen Hüseyin Cem Durak yer alıyor.

Oyunun koreografisini Evrim Akyay gerçekleştirirken, dekor tasarımını Behlüldane Tor, kostüm tasarımını Nalan Alaylı, ışık tasarımını İ. Önder Arık, müziklerini ise Sedat Anar hazırladı.