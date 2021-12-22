Yunus Emre'yi anlatan "Yol" oyunu AKM'de tiyatroseverlerle buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunus Emre'yi anlatan "Yol" oyunu AKM'de tiyatroseverlerle buluştu

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Yunus Emre'nin doğduğu ve içinde büyüdüğü topraklardan ayrılıp, peşinde olduğu manevi gerçekliği bulmak amacıyla çıktığı yolculuğu anlatan "Yol" oyununun prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Yunus Emre'nin doğduğu ve içinde büyüdüğü topraklardan ayrılıp, peşinde olduğu manevi gerçekliği bulmak amacıyla çıktığı yolculuğu anlatan "Yol" oyununun prömiyeri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

İki perdeden oluşan oyunun hikayesini Ozan Uçar kaleme aldı. Uçar'ın aynı zamanda yönetimini üstlendiği oyunda, "Yunus" karakterini Alp Ünsal canlandırıyor.

Oyunda ayrıca Cengiz Daner, Kemal Topal, Banu Manioğlu, Senem Şahin, Ali Fuat Çimen, Damla Polat, Kemal Aydın Sezgin, Ege Demirci, Deniz Gürzumar, Gökhan Yıldırım, Evren Akyürek, Devran Şanlı, Nevzat Cengiz, Doruk Ordu, Rıza Leki, Alparslan Çağlar, Emre Çebi, İsmail Nadir Bilgili, Ekinsu Karaata, Betül Çevgen, Handan Ölçener, Ihlara Yener, Ayça Aşık Güngör ve Rabia Ceren Narinoğlu rol alıyor.

Oyunun dansçıları ise Koray Atak, Burhan Yıldız, Sefa Köksal, Ecem Alpay, Gizem Genç Aydın, Gökçe Camgöz, Zeynep Sönmez, Orhan Ergiol, Ali Ertekin ve Büşra Devrim Cevher'den oluşuyor.

"Yol"da semazen Muhammed Yıldız, Abdurrahman Merallı ve Çisel Kuşkan, neyzen Safa Kağnıcı, ritimzen Hüseyin Cem Durak yer alıyor.

Oyunun koreografisini Evrim Akyay gerçekleştirirken, dekor tasarımını Behlüldane Tor, kostüm tasarımını Nalan Alaylı, ışık tasarımını İ. Önder Arık, müziklerini ise Sedat Anar hazırladı.

Yunus Emre'yi anlatan Yol oyunu AKM'de tiyatroseverlerle buluştu

Yunus Emre'yi anlatan Yol oyunu AKM'de tiyatroseverlerle buluştu

Yunus Emre'yi anlatan Yol oyunu AKM'de tiyatroseverlerle buluştu

Evinin kapısını açan adam fark ettiği eksiklik karşısında kriz geçirdi! Hemen komşusunun zilini çaldı

Evinin kapısını açan adam fark ettiği eksiklik karşısında kriz geçirdi! Hemen komşusunun zilini çaldı

 SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

SARIYER'DE KAR YAĞIŞI

 Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

Kar yağışı cuma günü yurdu terk ediyor

AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title