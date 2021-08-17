YUNUS EMRE MARDİN'DE İLAHİLERLE ANILDI
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YUNUS EMRE MARDİN'DE İLAHİLERLE ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKÇE şiirin öncüsü olan, halk şairi ve tasavvuf şairi olan Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı sebebiyle Mardin'de anma etkiliği düzenlendi.

TÜRKÇE şiirin öncüsü olan, halk şairi ve tasavvuf şairi olan Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı sebebiyle Mardin'de anma etkiliği düzenlendi. Şarkı Yazarı Mehmet Kemiksiz, etkinlikte Yunus Emre'den ilahiler okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılını 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ilan etmesinin ardından ünlü düşünür ve şair Mardin'de düzenlenen programda anıldı. Artuklu Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Sakarya Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Mahmut Demirtaş, 'Yunus Emre'yi 13. yüzyıldan bugüne taşıyan şiirlerinde işlediği sevgi ve hümanizmle birlikte, eserlerinde kullandığı dildir. Onun dili, 13. Yüzyıl Anadolu'nun saf, berrak, duru Türkçesidir. Onu, her eğitim ve kültür seviyesinden insanla buluşturan yegane sebep de şiirlerinde kullandığı bu dildir' dedi.

Yunus Emre'nin 13. yüzyılın ortası ile 14. yüzyılın ilk çeyreğinde bu topraklarda yaşadığını anlatan Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü

'Hiç kuşkusuz Yunus Emre'yi 13. yüzyıldan bugüne taşıyan şiirlerinde işlediği sevgi ve hümanizmle birlikte, eserlerinde kullandığı dildir. Onun dili, 13. Yüzyıl Anadolu'nun saf, berrak, duru Türkçesidir. Onu, her eğitim ve kültür seviyesinden insanla buluşturan yegane sebep de şiirlerinde kullandığı bu dildir. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne geniş bir coğrafyada milyonlarca kişinin konuştuğu ve yazdığı Türkçemiz, bilinçli ve doğru kullanılarak dünya dili olması noktasında gereken hassasiyet gösterilmelidir. 'Dünya Dili Türkçe'yi yurt içinde ve dışında her platformda en üst seviyeye taşıyacak çalışmalar, tüm kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilmelidir. Bu noktada Türk Tarih Kurumumuzun düzenlediği bu anlamlı etkinliğin hem dilimize hem de Yunus Emre'nin bilinirliğine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum.'

Etkinlik, Mehmet Kemiksiz'in verdiği Yunus Emre'den ilahiler konserinin ardından son buldu.

YUNUS EMRE MARDİN'DE İLAHİLERLE ANILDI
YUNUS EMRE MARDİN'DE İLAHİLERLE ANILDI
YUNUS EMRE MARDİN'DE İLAHİLERLE ANILDI
YUNUS EMRE MARDİN'DE İLAHİLERLE ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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YUNUS EMRE MARDİN'DE İLAHİLERLE ANILDI - Haberler
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