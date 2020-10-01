Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri gün sayıyor
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Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri gün sayıyor

01.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:08
Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri gün sayıyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Yunusemre Mahallesi'ne yapılan Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Yaşam Merkezi 2 Kasım Pazartesi günü açılacak.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Yunusemre Mahallesi'ne yapılan Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Yaşam Merkezi 2 Kasım Pazartesi günü açılacak.

Konuyla ilgi bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Esnaf bir ailenin ferdi olarak bugünlere esnafımızın alın teri ve göz nuruyla geldiğimizin farkındayım. Yarının Mustafakemalpaşa'sını da esnafımızla istişare ederek imar ediyoruz. Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı İsmail Batu ve esnaf kardeşlerimizle görüşmelerimiz meyvelerini verdi. Çeşitli sebeplerden yapımı yarıda kalan Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Yaşam Merkezi Projemizi tamamladık. Belediye Başkan Yardımcımız Ercan Leblebici, teknik ekiplerimiz ve Sebzeciler ve Meyveciler Odası yönetimiyle yatırım alanında incelemelerde bulundu. Kıymetli hemşehrilerim; salgın sürecinin olumsuz etkilerinin azalması ve havaların soğumasının ardından, 2 Kasım 2020 Pazartesi günü itibariyle vatandaşlarımız ve esnafımız çok daha modern ve konforlu bir tesiste buluşacaklar. A'dan Z'ye tüm projenin Mustafakemalpaşa Belediyesi bütçesinden karşılandığı yatırım alanının toplam maliyeti 13 milyon TL. 4000 metrekarelik kapalı pazar yeri, 200 araçlık otopark, 1000 metrekarelik düğün salonu, 1000 metrekarelik kapalı spor salonu, 500 metrekarelik kafeterya, 3 adet sanat atölyesi ve 500 metrekarelik fuar alanını içerisinde barından Yunus Emre Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde ekonomik ve sosyal hayat iç içe olacak. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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