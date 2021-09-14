Yunus Emre Enstitüsünden Gagavuz Türklerine yönelik 'Kültürü Hisset' belgeseli - Haberler
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Yunus Emre Enstitüsünden Gagavuz Türklerine yönelik "Kültürü Hisset" belgeseli

AA / Fuat Kabakcı - Haberler | Kültür Sanat
Yunus Emre Enstitüsünden Gagavuz Türklerine yönelik

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gagavuz Türklerini konu alan "Kültürü Hisset" belgeseli yayınladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gagavuz Türklerini konu alan "Kültürü Hisset" belgeseli yayınladı.

YEE'nin YouTube kanalında yayınlanan ve YEE Dijital Kültür Merkezi tarafından hazırlanan "Kültürü Hisset" belgeseli Gagavuz Türklerini konu aldı.

Türklerin ve Türk kültürünün izinin sürüldüğü belgeselde Gagavuzların kültürü ve tarihine ilişkin bilgilere yer verildi.

Belgeselde ayrıca Moldova'ya bağlı Gagavuz Özerk Yeri'nde Gagavuz Türklerinin talepleri doğrultusunda yazar ve şair Hamdullah Suphi Tanrıöver tarafından hazırlanarak Mustafa Kemal Atatürk'e sunulan rapor neticesinde Türk dili eğitimlerinin 1934 yılında başlatıldığı ve YEE'nin katkılarıyla eğitimlerin halen bölgenin Komrat kentinde devam ettiği aktarıldı.

Komrat kentinde 2015'ten bu yana faaliyetlerini sürdüren YEE'nin kurduğu Mustafa Kemal Atatürk kütüphanesiyle de araştırmacılara hizmet verdiği anlatılan belgesel yaklaşık 25 dakika sürüyor.

AA / Fuat Kabakcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yunus Emre Enstitüsünden Gagavuz Türklerine yönelik 'Kültürü Hisset' belgeseli - Haberler
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