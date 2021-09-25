Yunus Emre Enstitüsü Türk Dil Bayramı'nı Romanya'da Türkçe etkinliğiyle kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü Türk Dil Bayramı'nı Romanya'da Türkçe etkinliğiyle kutladı

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Haberler | Güncel
Yunus Emre Enstitüsü Türk Dil Bayramı'nı Romanya'da Türkçe etkinliğiyle kutladı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 26 Eylül Türk Dil Bayramı ve Avrupa Diller Günü faaliyetleri kapsamında, Romanya'da Türkçe'nin tanıtıldığı etkinlik düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 26 Eylül Türk Dil Bayramı ve Avrupa Diller Günü faaliyetleri kapsamında, Romanya'da Türkçe'nin tanıtıldığı etkinlik düzenledi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bükreş'teki etkinlikte katılımcılar, eğlenerek Türkçe kelimeler öğrenmenin yanı sıra kendilerine ikram edilen Türkiye'ye özgü tatlıların tadına bakma fırsatı da buldu.

Çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinlikte, başarılı olanlara Türkçe öğretim malzemelerinin ve hikaye kitaplarının hediye edildiği, çekilişle belirlenen iki kişinin de Türkçe kursu kazandığı bildirildi.

Açıklamada, 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olması vesilesiyle etkinlikte çeşitli barış mesajlarının dile getirildiği de belirtildi.

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Son Dakika Haberleri
Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem

Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem

 Arkadaşları, kayıp Sally'yi gözyaşlarıyla andı

Arkadaşları, kayıp Sally'yi gözyaşlarıyla andı

 Bakan Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Joe Biden Sezai Temelli Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Özge Özpirinçci
Spor Bülent Uygun Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yunus Emre Enstitüsü Türk Dil Bayramı'nı Romanya'da Türkçe etkinliğiyle kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 23:30:43. #1.11#