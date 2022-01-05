Yunus Emre Akkor kimdir? Yunus Emre Akkor kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Akkor kitapları...

Yunus Emre Akkor kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Osmanlı mutfağı konusunda uzman olan Yunus Emre Akkor, bazı eğitim kurumlarında bu konuda eğitimler vermektedir. Yirmi yıllık mutfak deneyimi ve yemek araştırmaları ile Osmanlı ve Ortadoğu mutfakları üzerine uzmanlaştı. Ulusal gazete ve dergilerde röportajları, Yemek Tarifleri ve araştırma yazıları yayınlanmış olup halen yazın faaliyetine devam etmektedir.

YUNUS EMRE AKKOR KİMDİR?

Yunus Emre Akkor 1975 yılında Kilis'te dünyaya gelmiştir.

Ayrıca Ulusal televizyonlarda çeşitli yemek programları olan Akkor, aşçılık ve gastronomi bölümü olan üniversiteler ve meslek liselerinde gönüllü olarak Osmanlı Mutfağı üzerine sunumlarda bulunmaktadır.

Halen gıda yatırımı olan fonlara ve bazı büyükşehir belediyelerine danışmanlık veren Akkor çeşitli seminerlere konuşmacı olarak katılmaktadır.

Sosyal içerikli çalışmalarından dolayı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'nce taltif edilen Akkor'un yemek yarışmalarında dereceleri mevcutur.

"Osmanlı Deniz Mutfağı" isimli kitabı ile yemek kitaplarının nobeli olarak bilinen, "Gourmand World CookBook" yarışmasında 2012 yılı "Best Fish and Seafood Book" (En iyi Balık ve deniz ürünleri kitabı) ödülünü kazanmıştır.

2014 yılı Temmuz ayında " Ev Yapımı Dondurmalar " ve " Gelenekten Evrensele Osmanlı Mutfağı " İsimli İki adet yeni kitabı Alfa Yayınevi tarafından basılmıştır.

THY'nin dergisi Skylife yazarı olmakla birlikte özel bir üniversitenin Gastronomi bölümünde hoca olarak da görev yapmaktadır. Yunus Emre Akkor, Dünya Mutfağı, Hobi Kitapları, Türk Mutfağı kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Kolay ve Pratik Ev Yapımı Dondurmalar - Sorbeler ve Soslar, Osmanlı Deniz Mutfağı, Osmanlı Mutfağı olarak sayılabilir.

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