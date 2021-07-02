Yuntdağı Bölgesine ait çalışmaları aktardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yuntdağı Bölgesine ait çalışmaları aktardı

Yuntdağı Bölgesine ait çalışmaları aktardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, asfalt çalışmalarını incelemek üzere program düzenlediği Yuntdağıköseler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, asfalt çalışmalarını incelemek üzere program düzenlediği Yuntdağıköseler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Yuntdağı bölgesinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledikten sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Yuntdağıköseler Mahallesi Muhtarı Ahmet Olgun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin, Seyitli Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz, Karaahmetli Mahalle Muhtarı İsmail Gençay ve vatandaşlar yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 asfalt sezonu programında Yuntdağı için önemli miktarda yol çalışmasının yapılacağını dile getiren Öztozlu, planlanan projeler hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ersin Tatar Lütfü Türkkan Vladimir Putin
Magazin Ajda Pekkan Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Diego Costa Emre Kocadağ Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yuntdağı Bölgesine ait çalışmaları aktardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 14:38:58. #1.15#

title