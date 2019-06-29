Yünkül güven tazeledi

Memur-Sen İl Temsilciliği seçimleri sonucunda Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül tekrar Memur-Sen İl Temsilcisi seçildi.

Eğitim-Bir-Sen toplantı salonunda gerçekleşen seçimlere şube başkanları ve sendikalarının delegeleri katıldı. 81 oy'un kullanıldığı ve tam katılımın sağlandığı seçimlerde Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ramazan Acar yarıştı. Sonuçlara göre 4 yıllığına Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi olarak Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül seçildi.

Memur-Sen camiasına yakışır bir seçim süreci geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dele getiren Yünkül, "Seçim sonuçlarının tüm teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Seçimde aday olan Şube Başkanımız Ramazan Acar'a da teşekkür ediyorum. Bundan sonra tüm şube başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve teşkilatlarımız ile önce üyemiz ve kamu çalışanları için çalışmaya devam edeceğiz. Birlik beraberlik içerisinde Memur-Sen'imizi daha da güçlendirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA