Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı, sosyal medyada paylaşılan video nedeniyle istifa etti

Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı Spilios Livanos'un, sosyal medyada yayımlanan bir video nedeniyle istifa ettiği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, Livanos ile görüşerek, sosyal medyada yayımlanan videodaki tavrı hakkında bilgi istediği belirtildi.

Açıklamada, Livanos'un, tavrının yanlış olduğunu kabul ederek istifa ettiği kaydedildi.

İstifa eden Livanos'un yerine Kilkis milletvekili Yorgos Yeorgantas'ın görevlendirildiği bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, 2007'de Yunanistan'da 84 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan orman yangınının ardından, yangın mağdurlarına yapılan yardımın partinin oylarını nasıl yükseltip seçim zaferinin önünü açtığına ilişkin bir konuşma yer almıştı. Livanos'un, bu konuşma sırasında tepki vermeyip, konuşmaya gülerek katılması kamuoyunda tepkiye yol açmıştı.