Yunanistan seyahat yasağı kalktı mı?

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yaklaşık 6 aydır kapalı olan restoran ve kafeler, 3 Mayıs'tan itibaren dış mekanlarda gerekli mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yeniden hizmet vermeye başlamıştı. Yunanistan seyahat yasağı kalktı mı?

Devlet Bakanı Akis Skerços, ülkede turizm sezonunun başlayacağı 14 Mayıs'tan itibaren sokağa çıkma ve bölgeler arası seyahat yasağının kaldırılacağını duyurdu. Yunanistan seyahat yasağı kalktı mı?

YUNANİSTAN SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Yunan Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre; üçüncü ülke vatandaşlarının Yunanistan'a giriş yasağı 24 Mayıs 2021 saat 06.00'ya kadar uzatılmıştır.

Yunan Sivil Havacılık Kurumu'ndan yayımlanan NOTAM'a göre, Avrupa Birliği ve Şengen bölgesi sürekli ikameti olanlar ile Avustralya, Kuzey Makedonya, BAE, ABD, İngiltere, İsrail, Kanada, Beyaz Rusya, Bahreyn, Yeni Zelanda, Güney Kore, Katar, Çin, Kuveyt, Ukrayna, Ruanda, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Sırbistan ve Tayland vatandaşları bu kuralın istisnasını teşkil etmektedir.

Bu ülkelerden gelecek bütün yolcular, kendi ülkelerindeki yetkili kurumlardan aldıkları varış tarihinden en az 14 gün önce aşılamalarının tamamlandığını ya da seyahatlerinden 72 saat öncesine kadar yaptırdıkları negatif PCR testi sonucunu ibraz etmek zorundadırlar. Havaalanlarına varışta tüm yolcular PLF formu denilen yolcu yer belirleme formuna uygun şekilde hızlı teste tabi tutulacak, test sonucunun pozitif çıkması halinde 14 günlük karantina uygulanacaktır.

Ayrıca, Karayolu yük taşımacılığında 24 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere; Kipi, Eksohi, Nimfea, Evzonon gümrük kapıları 07.00-23.00, Kakavia gümrük kapısı 07.00-19.00 saatleri arasında, Promahonas ve Ormenio gümrük kapıları ise 24 saat esasıyla hizmet verecektir. Yük taşımacılığında çalışan şoför ve yardımcı personele Yunanistan'a girişte PCR test sonucunu ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, sözkonusu kişilere ülkeye girişte örnekleme esasıyla hızlı test yapılabilecektir.