Yunanistan provokasyonlarına devam ediyor! Savunma Bakan Yardımcısı da yılbaşını Bulamaç Adası'nda geçirdi
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Yunanistan provokasyonlarına devam ediyor! Savunma Bakan Yardımcısı da yılbaşını Bulamaç Adası'nda geçirdi

03.01.2021 08:10 | Son Güncelleme: 03.01.2021 08:36

Yunanistan, Ege adalarındaki provokasyonlarını yılbaşında da sürdürdü. Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Kalalimnos Adası'nı ziyaret ederek fotoğraf çektirirken, Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis de yeni yılı, Lozan Anlaşması'na göre silahlandırılması yasak olan Bulamaç Adası'nda geçirdi.

Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros yılın son gününde Akdeniz'deki Girit, Kerpe (Karpathos) ile Antalya'nın Kaş ilçesine 1.8 mil uzaklıktaki Kızılhisarlı (Meis) ve Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'na sadece 2 mil uzaklıktaki Kalalimnos Adası'ndaki askeri birlikleri ziyaret etti.

Yunanistan provokasyonlarına yeni yılda da devam etti! Savunma Bakan Yardımcısı yılbaşını Bulamaç Adası'nda geçirdi

TÜRKİYE'Yİ ARKASINA ALARAK FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Kalalimnos Adası'ndaki gözetleme kulesinde askerlerle bir araya gelen Floros, kuvvet komutanları ve askerlerle birlikte Kardak Kayalıkları'nı ve Türkiye'yi arkasına alarak fotoğraf çektirdi. Konstantinos Floros, askeri bota binerek Turgutreis ve Yalıkavak açıklarında bir süre denizde seyretti.

Yunanistan provokasyonlarına yeni yılda da devam etti! Savunma Bakan Yardımcısı yılbaşını Bulamaç Adası'nda geçirdi

YILBAŞINI ASKERLERLE GEÇİRDİ

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis'in de yeni yılı, Lozan Anlaşması'na göre silahlandırılması ve imara açılması yasak olan Didim'in 2 mil uzağındaki Bulamaç (Farmakonisi) Adası'nda geçirdiği ortaya çıktı.

Yunanistan provokasyonlarına yeni yılda da devam etti! Savunma Bakan Yardımcısı yılbaşını Bulamaç Adası'nda geçirdi

GÖZETLEME KULESİNDEN HAREKETLİLİĞİ İZLEDİ

Stefanis'in geceyi 80 askerin bulunduğu birlikte geçirdiği, gözetleme kulesinden Ege'deki hareketliliği izlediği belirtildi. Stefanis Bulamaç Adası gözetleme kulesi önünde Türkiye'yi arkasına alarak silahlı askerlerle fotoğraf çektirip Facebook hesabından yayınladı.

Yunanistan provokasyonlarına yeni yılda da devam etti! Savunma Bakan Yardımcısı yılbaşını Bulamaç Adası'nda geçirdi
Yunanistan provokasyonlarına devam ediyor! Savunma Bakan Yardımcısı da yılbaşını Bulamaç Adası'nda geçirdi
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