Yunanistan Parlamentosu, İyon Denizi'nde kara sularının 12 mile çıkarılmasını onayladı
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Yunanistan Parlamentosu, İyon Denizi'nde kara sularının 12 mile çıkarılmasını onayladı

20.01.2021 20:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:02
Yunanistan Parlamentosu, İyon Denizi'nde kara sularının 12 mile çıkarılmasını onayladı

Yunanistan Parlamentosu, İyon Denizi'nde ülkenin kara sularını 6 milden 12 mile çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Yunanistan Parlamentosu, İyon Denizi'nde ülkenin kara sularını 6 milden 12 mile çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını genişletmesini öngören yasa tasarısı ülke meclisinde milletvekillerinin oyuna sunuldu.

Ülkenin söz konusu deniz bölgesindeki kara sularını 6 milden 12 mile çıkarmasını öngören tasarı yapılan açık oylama sonucu kabul edildi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, oylama öncesi mecliste yaptığı konuşmada, ülkesinin kara sularını genişletme hakkı olduğunu savunarak, bu konuya ilişkin adımları uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uyumlu şekilde attıklarını ileri sürdü.

Girit Adası'nın doğusunda da kara sularını genişletme planı

Atina'nın, İyon Denizi'nin yanı sıra diğer deniz bölgelerinde de bu hakkını saklı tuttuğunu iddia eden Miçotakis, bundan sonraki aşamada Girit Adası'nın doğusunda da benzer şekilde kara sularını genişletmeyi planladıklarını söyledi.

Yunanistan ve İtalya, 9 Ağustos 2020'de İyon Denizi'nde Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması imzalamıştı.

Arnavutluk yakınlarındaki İyon Adaları'ndan Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesinde, körfezlerin kapatılması ve düz ana hatların çizilmesiyle ilgili kararname, Yunanistan Resmi Gazetesi'nde 27 Aralık 2020'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu deniz bölgesinde kara sularını 6 milden 12 mile çıkarılmasını öngören yasa tasarısı, 9 Ocak'ta milletvekillerinin tartışması için Yunanistan Parlamentosu'na sunulmuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, mecliste dün yaptığı konuşmada, "Girit'in doğusunda da kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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