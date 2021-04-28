Yunanistan Ombudsmanı'ndan ülkedeki yetkililere "geri itmelerin engellenmesi" çağrısı
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Yunanistan Ombudsmanı'ndan ülkedeki yetkililere "geri itmelerin engellenmesi" çağrısı

Yunanistan Ombudsmanı'ndan ülkedeki yetkililere 'geri itmelerin engellenmesi' çağrısı
Anadolu Ajansı / Tevfik Durul - Haberler | Güncel

Yunanistan Ombudsmanı, Meriç bölgesinden Türkiye'ye "geri itme" vakalarına ilişkin ihbarlara yönelik yetkililerden, inceleme başlatmalarını istedi.

Yunanistan Ombudsmanı, Meriç bölgesinden Türkiye'ye "geri itme" vakalarına ilişkin ihbarlara yönelik yetkililerden, inceleme başlatmalarını istedi.

Ombudsman, 2017-2020 döneminde Meriç bölgesinde Türk vatandaşları da dahil olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının Yunanistan'dan Türkiye'ye geri itilmesine yönelik ihbarlara ilişkin yaptığı araştırmanın ara raporunu yayımladı.

Raporda, ihbar edilen olayların temel boyutlarına değinilerek, ilgili Yunan makamları tarafından olayların ele alınma şekline ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Söz konusu olaylarda, Yunan polisinin dahli yönündeki ısrarlı ihbarlardan duyulan derin endişenin dile getirildiği raporda, "Çoğu defa şikayet edenler, polisin bu olayları hem örgütledikleri, hem de yürütülmesinden sorumlu olduklarına dair emin görülmektedir. Konuyu gündeme getiren sivil toplum örgütleri ve uluslararası organizasyonlar, bu olayların gerçekleştirildiklerine dair hiçbir şüpheleri olmadığını beyan etmiştir." ifadesini kullandı.

Raporda, Meriç bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı şekilde geri itilen yabancı ülke vatandaşlarına hakkında, "İlgili Yunan makamları, yerel veya merkezi düzeyde muhtemelen de Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin polis güçlerinin de katılımıyla bu olayları gerçekleştirmese de bu olaylara kolaylık tanımış veya teşvik etmiştir." değerlendirmesi yer aldı.

"Yasallığın güçlendirilmesi, şeffaflığın artırılması ve hukuk devleti ilkelerine tam saygı gösterilmesi" yönünde Yunan makamlarına çağrı yapılan raporda, bu olayların kararlı bir şekilde engellenmesi için detaylı bir operasyonel plan üzerinde çalışma yapılması tavsiyesinde bulunuldu.

Yunanistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu "Legal Centre Lesvos", Ege'den Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin Yunan güvenlik güçlerince Türkiye'ye geri itilmeleri konusunda Yunan devleti aleyhinde AİHM'e dava açmıştı.

Uluslararası insan hakları örgütleri, uluslararası medya ve sığınmacılara yardım amaçlı sivil toplum örgütleri, Yunanistan'ın Ege'deki sığınmacıları açık denizde geri ittiği, AB Sınır Koruma Ajansının (Frontex) da bu geri itmelere fiili destek sağladığı yönünde çok sayıda rapor ve haber yayımlıyor, Yunan yetkililer ise "geri itme" vakalarını ispatlayan tüm tanık ve görüntü kayıtlarına rağmen bu olayları inkar etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Durul

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