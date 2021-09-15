Yunanistan, kendi insansız hava aracını üretmeyi planlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan, kendi insansız hava aracını üretmeyi planlıyor

AA / Tevfik Durul - Haberler | Güncel
Yunanistan, kendi insansız hava aracını üretmeyi planlıyor

Yunanistan'ın, kendine ait ilk insansız hava aracının yapımı için proje çalışmalarına başladığı bildirildi.

Yunanistan'ın, kendine ait ilk insansız hava aracının yapımı için proje çalışmalarına başladığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberler e göre, projeye ilişkin Yunan Hava Sanayii'nde yapılan toplantıya, Maliye Bakanlığı yetkilileri ve konuyla ilgili üniversitelerin temsilcileri katıldı.

Üretilmesi planlanan "VTOL" tipi insansız hava aracının, milli savunma sistemleri, doğal afetler, kara ve deniz sınırlarının korunması gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor.

Dikey iniş ve kalkış özellikli olacak insansız hava aracının, 20 kilograma kadar yük taşıyabilmesi amaçlanıyor.

AA / Tevfik Durul - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Göksel Kylie Jenner Yeşim Salkım Demet Özdemir
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Alpha Conde Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yunanistan, kendi insansız hava aracını üretmeyi planlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 15:23:13. #1.17#