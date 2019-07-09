Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Dendias: Türkiye Doğu Akdeniz'in haylaz çocuğu olmayı bırakmalı

Yunanistan'da pazar günü yapılan erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin yeni Dışişleri Bakanı eski Nikos Dendias oldu.

Aslen hukukçu olan Nikos Dendias daha önce 2009 yılında Kostas Karamanlis hükümetinde Adalet Bakanlığı; Antonis Samaras liderliğindeki koalisyon hükümetinde ise 2012-2015 yılları arasında sırasıyla Vatandaş Güvenliği, Rekabet ve Gelişim ile Savunma Bakanlıkları görevlerinde bulunan tecrübeli bir siyasetçi. Euronews.com'da Görüntüle